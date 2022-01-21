إسلام سليمان.. من 13-0 أمام الأهلي إلى قيادة أسوان لصدارة مجموعة الصعيد

الجمعة، 21 يناير 2022 - 23:03

كتب : رضا السنباطي

إسلام سليمان - أسوان

يتصدر أسوان ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية مباريات الدور الأول، ووراء الصدارة يتواجد إسلام سليمان حارس مرمى زهرة الجنوب.

الحارس البالغ 24 عاما شارك في 10 مباريات الموسم الجاري وقاد فريقه لخطف الصدارة في آخر جولتين على حساب الغريم التقليدي كيما أسوان.

إذا كنت تتذكر مباراة الأهلي والجونة الشهيرة والتي انتهت بفوز الأهلي 13-0، فإسلام سليمان كان حارس مرمى الفريق الساحلي آنذاك.

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ربما كانت المباراة تقضي على أحلامه ولكن استمر اللاعب في محاولة الحصول على فرصة جديدة ،ويساهم حاليا في حلم الصعود مع أسوان ويسعى للعودة مرة أخرى مع الفريق لأضواء الدوري الممتاز.

إسلام سليمان حارس مرمى نادي أسوان تحدث لـ FilGoal.com عن مشواره قائلا: "أنا مواليد 97، بدأت في مركز شباب الميناء بالغردقة ثم انتقلت لـ جراند أوتيل لمدة 6 أشهر ثم لنادي الجونة لمدة 4 سنوات وشاركت في مباراة الأهلي مع الجونة والتي انتهت 13-0".

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وتذكر مشاركته في مباراة الأهلي الشهيرة قائلا: "الجونة كان يضم عددا من الحراس ولكن الإدارة قررت المشاركة بالناشئين، كنت أشارك في مباراة خماسي قبل مباراة الأهلي، أخبروني بأن أكون متواجدا في المباراة لأصبح حارس ثالث".

وواصل "تعرض حارس للإصابة والحارس الآخر لم يشارك وشاركت في اللقاء أساسيا، لم نكن نعلم في البداية بأنهم سيشاركوا بالناشئين وقالوا لنا بإن الأهلي سيشارك بالناشئين أيضا ولكن الأهلي بدأ المباراة بالفريق الأول ولعبوا (بدون هزار)".

وأكمل "كان عمري 18عاما حينها، حسام غالي كان أكثر لاعب تحدث معنا وحصلت على قميصه بعد المباراة وعندما تعرضت للسقوط كان يأتي لي ويقول ألعب برجولة".

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وأضاف "تلقت شباكي 13هدفا ولكن المباراة كانت مشدودة بسبب مشاركة نجل أحمد الصحيفي ولاعبو الأهلي ينظرون للتسجيل فقط".

وأردف "بعد هبوط الفريق تلقيت عرضا من طلائع الجيش ولكن الجونة رفض فشاركت معهم موسم ثم انتقلت لنادي بتروجت وشاركت معهم في فريق الناشئين بعد فشل انتقالي لطلائع الجيش وشاركت مع منتخب مواليد 97 مع معتمد جمال في إحدى التجمعات".

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وتابع "انتقلت لنادي أسوان منذ خمسة مواسم وصعدت معهم دوري ممتاز وشاركت في الدوري الممتاز وتمت إعارتي الموسم الماضي إلى السكة الحديد".

وأتم "عدت للفريق الموسم الحالي، وشاركت في 9 مباريات وخرجت في 5 بشباك نظيفة وتصديت لركلة جزاء في لقاء المدينة المنورة، وأسعى لصعود الفريق للدوري الممتاز".

إسلام سليمان أسوان الجونة
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