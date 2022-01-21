‎الخطيب يزور أشرف قاسم للاطمئنان على حالته الصحية

زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وذلك للاطمئنان عليه ومساندته.

جاء ذلك في ظل الظروف الصحية التي يمر بها قاسم، والتي ظهرت في وسائل الإعلام مؤخرا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإن زيارة الخطيب لنجم الزمالك الذي وصفه بـ "صاحب الخلق الرفيع" جاءت تعبيرا عن دعم النادي ومجلس إداراته وكل قطاعاته لقاسم.

وتمنى الخطيب لأشرف قاسم سرعة الشفاء واستعادة العافية، ليعود إلى ممارسة أعماله.