كرة سلة - الزمالك ينتصر مع مدربه الجديد.. وفوز الأهلي والاتحاد السكندري

الجمعة، 21 يناير 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - سلة

واصل الأهلي والاتحاد السكندري المنافسة على صدارة دوري سوبر السلة رجال، وحقق الزمالك انتصارا في الظهور الأول لمدربه الجديد.

وفاز سبورتنج على المصرية للاتصالات في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين.

الجولة 12 من دوري السوبر شهدت فوز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 84-56، فيما حقق الاتحاد السكندري الفوز على مصري للتأمين بنتيجة 96-84.

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وفي مباراة امتدت لشوطين إضافيين حقق سبورتنج فوزا ماراثونيا على المصرية للاتصالات بنتيجة 112-110.

وبقيادة الأمريكي ويليام فويت في مباراته الأولى مع الزمالك حقق الأبيض الفوز على سموحة بنتيجة 78-83.

وإليكم نتائج الجولة 12 من دوري السوبر لكرة السلة رجال:

سموحة 78 – 83 الزمالك

الاتحاد السكندري 96 – 84 مصر للتأمين

سبورتنج 112 – 110 المصرية للاتصالات

الأهلي 84 – 56 الجزيرة

وأصبح ترتيب الفرق كالآتي:

1- الاتحاد 22 نقطة

2- الأهلي 22 نقطة

3- الجزيرة 20 نقطة

4- الاتصالات 18 نقطة

5- سبورتنج 17 نقطة

6- الزمالك 16 نقطة

7- التأمين 15 نقطة

8- سموحة 14 نقطة

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

كرة سلة الأهلي الزمالك الاتحاد السكندري الجزيرة
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