المنتخب يؤدي تدريبا بدنيا في مقر إقامته

أدى لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم السبت تدريبا بدنيا.

وخاض لاعبو المنتخب التدريب بأحد القاعات المتخصصة في مقر إقامته بمدينة دوالا عوضا عن تدريبه الذي كان مقررا إقامته اليوم.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قد ألغى التدريب الذي كان مقررا بملعب جابوما نظرًا لتأخر وصول بعثة المنتخب إلى دوالا بعد تأخر موعد إقلاع الطائرة من ياوندي كما كان مقررا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ثمن كأس الأمم الإفريقية 2021.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف نيجيريا في المجموعة الرابعة.