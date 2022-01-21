مانو عن تغيير مركزه: حين ترتدي قميص الأهلي ستلعب حتى في حراسة المرمى

الجمعة، 21 يناير 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مانو مع الأهلي أمام المقاولون العرب

أبدى عبد الرحمن أشرف "مانو" لاعب الأهلي الواعد اعتقاده أن نتيجة التعادل مع المقاولون العرب لم تكن عادلة.

وقال مانو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "لم نكن نستحق هذه النتيجة بل كنا نستحق الفوز الذي لعبنا لأجله".

وأضاف "النتيجة ليست مرضية للجماهير ولا لنا ولكن هذا قدر الله".

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وعن تحوله من مركز لاعب الوسط المدافع إلى مركز الليبرو قال مانو: "أراد المدرب بيتسو موسيماني تجربتي في هذا الموقع وقال لي ألا أقلق وأن ألعب الكرات السهلة قدر الإمكان".

وأوضح "مركز الوسط المدافع هو مركزي لمدة 9 أو 10 سنوات، ولكن من يمكنه اللعب هنا يمكنه اللعب هناك في مركز الليبرو".

وتابع مانو "التحول لم يكن صعبا والفارق لم يكن كبيرا، وحين ترتدي قميص النادي الأهلي، إذا قالوا لك أن تلعب كحارس مرمى ستفعل".

واختتم "كأس الرابطة فرصة كبيرة للاعبين الشباب من أجل الظهور أمام الجماهير وطمأنتهم على قطاع الناشئين في النادي الأهلي. اليوم كنا نستحق الفوز ومع احترامي لفريق المقاولون كنا نستحق الفوز، فلم يكن لديهم الكثير من المحاولات وفي الشوط الثاني انقطعت تماما".

وتعادل الأهلي مع المقاولون بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لكأس الرابطة، ليصل رصيده إلى 3 نقاط من 3 تعادلات.

عبد الرحمن مانو الأهلي المقاولون العرب كأس الرابطة
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