عبد الحفيظ: هذا ما يتميز به أبناء الأهلي.. وموعد عودة الأساسيين

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بروح لاعبي الفريق بعد التعادل مع المقاولون العرب في كأس الرابطة.

وتعادل الأهلي مع ذئاب الجبل، وأهدروا لاعبو الأحمر ركلة جزاء وألغي لهم هدفا في الوقت القاتل.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "التعادل مع المقاولون العرب هو نتيجة مقبولة في ‏ظل وجود الفريق بأكمله من قطاع الناشئين خلال الشوط الثاني على وجه التحديد باستثناء عمار ‏حمدي، بعد إصابة حسام حسن ومحمد محمود، وهو ما يؤكد أن الشخصية والروح والإصرار موجودة لدى ‏هؤلاء اللاعبين".

وأضاف "الروح والعزيمة تعوضان الكثير، وهو ما يتميز به أبناء الأهلي رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول، إلا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير".

وواصل "اليوم أمام المقاولون العرب ظهر حماس اللاعبين خلال الشوط ‏الثاني على وجه التحديد، وسجل الفريق وأهدر ضربة جزاء وتم تسجيل هدف في الدقيقة الأولى ‏من الوقت بدل الضائع، وتم إلغاؤه وهو ما يؤكد أن عنصر التوفيق أمر في غاية الأهمية".

وأردف "مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائماً ما تكون موجودة، ‏وأتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة".

وعن موعد عودة لاعبي الفريق الأول لخوض اللقاءات في كأس الرابطة أوضح "سيتواجد الجميع في المباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام يوم الخميس المقبل، وذلك ‏لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية. وسنرى وجهة نظر بيتسو موسيماني".































































































































































































































































































الأهلي تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.