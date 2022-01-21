الأهلي يكشف إصابتي حسام حسن ومحمد محمود.. وأشعة لتحديد مدة غيابهما

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موقف ثنائي الفريق محمد محمود وحسام حسن من الإصابة.

وتعرض ثنائي الأهلي للإصابة في أول نصف ساعة من المباراة أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وأشار أبو عبلة إلى أن حسام حسن اشتكى من آلام في عضلة السمانة، بينما يعاني محمد محمود من إجهاد في العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبدال الثنائي حنى لا تتفاقم الإصابة.

وشدد أن الثنائي سيجري أشعة غدا السبت، لتحديد مدة غيابه والبرنامج العلاجي لكل منه في الفترة المقبلة.































































































































































































































































































وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من كأس الرابطة لحساب المجموعة الثانية.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط من 3 تعادلات في المركز الخامس، بينما ارتقى المقاولون العرب للمركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع الجونة وسموحة.