أشرف خضر لـ في الجول: لاعبو الإسماعيلي يحتاجون لاستمرار الدوافع.. وهذا ما ينقصنا

الجمعة، 21 يناير 2022 - 19:53

كتب : ياسر الشريف

احتفالات الإسماعيلي بهدف كارميلو في الأهلي

شدد أشرف خضر المدرب العام لـ الإسماعيلي أن الفريق يحتاج لاستمرار دوافع الفوز واحراز الأهداف حتى نهاية اللقاء.

وتعادل الإسماعيلي للمباراة الثانية على التوالي في كأس الرابطة مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 بعدما كان متقدما.

وقال خضر لـ FilGoal.com: "كنا الأفضل في الشوط الأول وأحرزنا الهدف في توقيت مثالي، لكننا أهدرنا عدة فرص ولم نعزز النتيجة بهدف آخر".

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وتابع "اللاعبون يحتاجون لاستمرار التصميم على اللعب واحراز المزيد من الأهداف خلال أحداث اللقاء".

وأوضح "المحترفون استطاع اثنين منهم وهما كارميلو وسايكو أن يتفاهما مع باقى اللاعبين وفى الطريق الاثنين الآخرين: دييجو فرناندو وجان موريل الذين يمتلكان مهارات يحتاجها الفريق".

وأشار "الفريق فى حاجة الى المزيد من اللاعبين الجدد من أجل تدعيم بعض المراكز".

وأتم "الجهاز الفني سيركز خلال الفترة المقبلة على علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق من أجل عدم تكرارها".

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية من كأس الرابطة بعدما حقق فوزا وتعادلين.

وينتظر الإسماعيلي مواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة.

الإسماعيلي أشرف خضر كأس الرابطة
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