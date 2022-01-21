تقرير تونسي: إصابة منذر الكبير بفيروس كورونا

الجمعة، 21 يناير 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

منذر الكبير - مدرب تونس

كشفت إذاعة "موزاييك" التونسية إصابة انذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس بفيروس كورونا.

ولا يعد الكبير الوحيد المصاب بفيروس كورونا في صفوف الجهاز الفني لنسور قرطاج بل ومعه: سهيل الشملي والشاذلي المبروكي مدرب حراس المرمى وأخصائي العلاج الطبيعي.

وبحسب التقرير فأن الرباعي لم يسافر مع قائمة المنتخب.

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ويستعد منتخب تونس لمواجهة نيجيريا يوم الأحد المقبل في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويمتلك منتخب تونس 12 لاعبا مصابا بفيروس كورونا، من بينهم وهبي الخزري وعلي معلول وحمزة المثلوثي.

وتلقي الكبير بطاقة حمراء أمس عقب جداله مع الحكم بعد الخسارة من جامبيا بنتيجة 1-0 في ختام دور المجموعات.

واحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة من كأس الأمم برصيد 3 نقاط خلف مالي وجامبيا.

منذر الكبير منتخب تونس
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