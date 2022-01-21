الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة الشامي وعصام صبحي

الجمعة، 21 يناير 2022 - 19:30

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي - أحمد رمضان بيكام - الصور من حساب الإسماعيلي

أوضح مجدى الباز طبيب الإسماعيلي إصابة محمد الشامي لاعب الفريق.

وتعرض الشامي لإصابة في الدقيقة الثامنة أمام البنك الأهلي في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كأس الرابطة.

وقال الباز: "التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هى شد فى العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد مدة غيابه".

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وخرج الشامي في الدقيقة الثامنة وعوضه الجامبي سايكو كونتيه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال الباز أيضا عن إصابة عصام صبحي: "تعرض لكدمة قوية فى الكتف قبل نهاية اللقاء وسيحتاج لراحة سلبية خلال الأيام القادمة قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية".

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من 3 مباريات قبل لقاء المقاولون العرب.

وكان الشامي قد سجل هدف فوز الفريق أمام سموحة في الجولة الأولى.

الإسماعيلي محمد الشامي عصام صبحي كأس الرابطة
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