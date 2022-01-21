محمد عودة: غاضب من الأداء أمام الأهلي.. واستفادتي الحقيقية في تجهيز الغائبين

الجمعة، 21 يناير 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

محمد عودة مدرب المقاولون العرب

يرى محمد عودة مدرب المقاولون العرب بأن استفادته الحقيقية من بطولة كأس الرابطة هي تجهيز اللاعبين لبطولة الدوري.

المقاولون العرب تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وقال محمد عودة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "استفدت من كأس الرابطة. أشرك من 5 إلى 6 لاعبين جدد في كل لقاء. محمد مجلي عاد لتوه من الإصابة وأستعيد بعض الإصابات تباعا".

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وأضاف "لا يهمني الفوز أو الخسارة لكن الأهم أن يكون الفريق واقفا على قدميه حينما يعود الدوري".

مدرب المقاولون أتبع "حزين بسبب الأداء اليوم. اللاعبون تراجعوا في الشوط الثاني بدون داعي ولم أطلب منهم ذلك. هذا تسبب في عودة الأهلي إلى اللقاء وشكلوا ضغطا هجوميا علينا".

واستمر "لست قادرا على العمل. منذ وصولي، نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وبالتالي تكون التدريبات قاصرة على الاستشفاء".

وأتم "أخيرا سيحصل اللاعبون على راحة بسبب فارق الأسبوع عن اللقاء المقبل. سيعود البعض من الإصابة وسيحصلون على فرصتهم مباشرة أمام الإسماعيلي ولن أخاف الخسارة لأن الأهم هو الدوري".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد مع سموحة والجونة، فيما يحتل الإسماعيلي الصدارة بخمس نقاط.

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