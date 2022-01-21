الثالث على التوالي.. الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب

واصل الأهلي فرض التعادل على منافسيه في كأس الرابطة وتلك المرة أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

سجل للمقاولون العرب: محمد حمدي زكي وسجل للأهلي: زياد طارق.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط من 3 تعادلات في المركز الخامس، بينما ارتقى المقاولون العرب للمركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع الجونة وسموحة.

ويظل الإسماعيلي متصدرا للترتيب برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، ويتذيل البنك الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين.

وسيحل الأهلي ضيفا في الجولة المقبلة على سموحة، فيما يواجه الإسماعيلي المقاولون العرب يوم الخميس المقبل.

التشكيل

واصل بيتسو موسيماني الاعتماد على الشباب في التشكيل، ودفع بكريم فؤاد وعمار حمدي وحسام حسن من الفريق الأول في التشكيل الأساسي.

بينما قاد الموريتاني مامادو نياس هجوم المقاولون العرب ومن خلفه محمد حمدي زكي ولويس إدوارد.

تشكيل المقاولون – لويس إدواردو وعبد الله ياسين وحمدي زكي يقودون الذئاب ضد الأهلي بكأس الرابطة🟡 pic.twitter.com/zychrWHEyz — FilGoal (@FilGoal) January 21, 2022

وصف المباراة

مرت أول 10 دقائق بسجال بين لاعبي الفريقين، وأولى لقطات الخطورة بدأت بركنية نفذها أحمد كابوريا من الجهة اليمنى وأبعدها مصطفى شوبير بعيدا عن منطقة جزاءه في الدقيقة 11.

رد الأهلي جاء قويا، ركلة ثابتة إلى داخل منطقة الجزاء ورأسية من محمد فخري أبعدها حسن شاهين حارس مرمى ذئاب الجبل ببراعة في الدقيقة 13.

سقط محمد محمود بمفرده أرضا بعدما عانى بشد في الخلفية ولم يستطع استكمال اللقاء ليخرج بعد مرور 20 دقيقة وعوضه أحمد أشرف في تغيير اضطراري أول لكتيبة بيتسو موسيماني الشابة.

وفي الدقيقة 25 أطلق محمد مغربي تسديدة تصدى لها حسن شاهين بثبات.

وبعد 5 دقائق توقفت المباراة مجددا ولم يستطع حسام حسن مهاجم الأهلي استكمال اللقاء ليخرج في ثاني تغييرات الأهلي الاضطرارية في الشوط الأول وعوضه أحمد سيد غريب صاحب هدف التعادل أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية.

وفي الدقيقة 36 تحصل ذئاب الجبل على ركلة جزاء إثر عرقلة من مغربي لمامادو نياس داخل منطقة الجزاء.

ركلة انبرى لها محمد حمدي زكي وسددها على يسار مصطفى شوبير معلنا تقدم ذئاب الجبل بالهدف الأول.

وأشهرت أول بطاقة في المباراة في وجه محمد فخري لاعب وسط الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.































































































































































































































































































في الشوط الثاني أجرى موسيماني تغييرا ثالثا بنزول أحمد سيد عبد النبي بدلا من كريم فؤاد.

وفي الدقيقة 51 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه عبد الله ياسين بعد تدخل قوي على محمد أشرف.

وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 55، تمريرة في الجهة اليسرى من محمد فخري إلى محمد أشرف الذي أرسل عرضية على الزاوية القريبة أودعها زياد طارق برأسية من داخل الـ 6 ياردات في الشباك.

احتفال زياد طارق بهدف التعادل للأهلي أمام المقاولون بكأس الرابطة 🦅 عدسة 📸مصطفى عميرة pic.twitter.com/VHeP3DmOcc — FilGoal (@FilGoal) January 21, 2022

وبعد دقيقتين طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء، وعقب عودة نادر قمر الدولة حكم اللقاء لمطالعة تقنية الفيديو احتسبها بداعي وجود لمسة يد على محمد سمير.

عمار حمدي انبرى لتسديد الركلة لكنه سدد كرة ضعيفة في يد حسن شاهين في منتصف المرمى.

وتلك المباراة الثانية على التوالي التي يهدر فيها الأهلي ركلة جزاء بعدما أهدر حسام حسن أمام الإسماعيلي.

لاعبو الأهلي يهدرون ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي بكأس الرابطة. ❌حسام حسن أمام الإسماعيلي ❌عمار حمدي أمام المقاولون عدسة📸 علا أحمد pic.twitter.com/HAtfCeRjVw — FilGoal (@FilGoal) January 21, 2022

في الدقائق التالية بدأ لاعبو المقاولون العرب تهديد مرمى مصطفى شوبير، في الدقيقة 70 عرضية من باسم علي ورأسية من مامادو نياس من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن.

المهاجم الموريتاني هدد مرمى الأهلي بعد دقيقتين برأسية تصدى لها مصطفى شوبير.

في الدقيقة 74 أجرى موسيماني آخر تغييرين بنزول محمد ياسر ورأفت خليل بدلا من محمد فخري وزياد طارق.

واصل لاعبو المقاولون العرب الضغط في الدقائق التالية بحثا عن تسجيل هدف ثاني وخطف الفوز.

لكن في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع استغل عمار حمدي كرة مرتدة من الدفاع وتوغل إلى المنطقة مراوغا 3 لاعبين وأرسل عرضية إلى أحمد سيد غريب الذي سدد رأسية تابعها محمد ياسر في الشباك معلنا الهدف الثاني.

هدف ألغي في الدقيقة التالية بداعي لمسة يد على محمد ياسر أثناء متابعة الكرة في الشباك، ليظل التعادل سائدا ومعها تنتهي المباراة.