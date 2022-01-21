قُرعة أمم إفريقيا 2023 - جامبيا تواجه تشاد.. 6 مواجهات في الدور التمهيدي

الجمعة، 21 يناير 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

أجريت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في كوت ديفوار 2023.

وضمت قرعة الدور التمهيدي 12 منتخبا.

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وقُسمت الفرق الـ 12، الأدنى في التصنيف، إلى مستويين. ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف الأعلى ضد الفرق الستة الأقل تصنيفا

وستقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى (المذكورة أولا).

وجاءت المباريات كالآتي:

إريتريا × بوتسوانا

ساو تومي وبرينسيبى × موريشيوس

جيبوتي × جنوب السودان

سيشيل × ليسوتو

الصومال × إي سواتينى

تشاد × جامبيا

وتقام مباريات الذهاب والإياب في الفترة بين 21 و29 مارس المقبل.

سينضم الفائزون الستة في مجموع المباراتين إلى 42 فريقًا المصنفين في مرحلة المجموعات من التصفيات.

ومن المقرر أن تجري تصفيات كأس إفريقيا 2023 في منتصف العام الجاري مثلما أعلن كاف من قبل.

كأس الأمم الإفريقية 2023
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