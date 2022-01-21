رسالة من كيروش للاعبي مصر بعد التأهل لدور الـ16 في أمم إفريقيا

هنأ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لاعبي الفراعنة بعد تأهلهم لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "حان وقت المباريات الإقصائية".

وواصل "أهنئكم يا شباب، فعلتموها واستحققتم التأهل".

وأضاف "الآن الفارق بين الفوز والهزيمة صغير جدا، الفائزون يصنعون الفارق عندما يكونون مستعدين لدفع ثمن النجاح بالقيام بما هو مناسب من أجل الفريق وتقديم التضحيات ورفع المعايير إلى مستوى الطموحات".

وأتم كيروش" سنلعب من أجل شيء أكبر منا ولا نتوقع أقل من أداء رائع".

ويلعب منتخب مصر مع كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 بعدما احتل الفراعنة وصافة المجموعة الرابعة بست نقاط.