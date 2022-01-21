تشكيل المقاولون – لويس إدواردو وعبد الله ياسين وحمدي زكي يقودون الذئاب ضد الأهلي

أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي اليوم الجمعة في ثالث جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتقام المباراة في ملعب الأهلي WE السلام.

وحصد المقاولون ثلاث نقاط من أول مباراتي مقابل نقطتين للأهلي.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

في حراسة المرمى: حسن شاهين

في الدفاع: محمد سمير- أحمد عبد العزيز "زيزو"- أحمد الكوهي- باسم علي

في الوسط: أحمد كابوريا- أحمد عادل- عبد الله ياسين

في الهجوم: محمد حمدي زكي- لويس إدواردو- مامادو نياس