تشكيل المقاولون – لويس إدواردو وعبد الله ياسين وحمدي زكي يقودون الذئاب ضد الأهلي

الجمعة، 21 يناير 2022 - 15:47

كتب : حسام نور الدين

مامادو نياس يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في سيراميكا كليوباترا

أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي اليوم الجمعة في ثالث جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتقام المباراة في ملعب الأهلي WE السلام.

وحصد المقاولون ثلاث نقاط من أول مباراتي مقابل نقطتين للأهلي.

أخبار متعلقة
حجازي: إهدار الفرص ليس نقطة ضعف.. لم نكن محظوظين ضد السودان كيروش: نتدرب كثيرا على إنهاء الفرص لأن الأهداف تنقصنا قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وحازم إمام وحفني أمام غزل المحلة

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

في حراسة المرمى: حسن شاهين

في الدفاع: محمد سمير- أحمد عبد العزيز "زيزو"- أحمد الكوهي- باسم علي

في الوسط: أحمد كابوريا- أحمد عادل- عبد الله ياسين

في الهجوم: محمد حمدي زكي- لويس إدواردو- مامادو نياس

المقاولون العرب الأهلي كأس الرابطة
نرشح لكم
تشكيل الأهلي – حسام حسن ومحمد محمود يقودان الشباب ضد المقاولون مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) (0) البنك الأهلي.. سموحة (1) (1) الجونة قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وحازم إمام وحفني أمام غزل المحلة تشكيل كأس الرابطة - اوجولا وليادي سيلا يقودون سموحة أمام "قمر" الجونة
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي – حسام حسن ومحمد محمود يقودان الشباب ضد المقاولون 10 دقيقة | مصر
تشكيل المقاولون – لويس إدواردو وعبد الله ياسين وحمدي زكي يقودون الذئاب ضد الأهلي 20 دقيقة | مصر
أوسكار يكشف مفاوضات برشلونة لضمه 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) (0) البنك الأهلي.. سموحة (1) (1) الجونة ساعة | مصر
حجازي: إهدار الفرص ليس نقطة ضعف.. لم نكن محظوظين ضد السودان ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وحازم إمام وحفني أمام غزل المحلة ساعة | مصر
كيروش: نتدرب كثيرا على إنهاء الفرص لأن الأهداف تنقصنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قاهر برشلونة يواجه قطب الكلاسيكو الثاني.. بلباو ضد ريال مدريد في كاس الملك 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا