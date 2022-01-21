الإسماعيلي يواصل تصدره في كأس الرابطة رغم التعادل مع البنك الأهلي

الجمعة، 21 يناير 2022 - 16:28

كتب : FilGoal

احتفالات الإسماعيلي بهدف كارميلو في الأهلي

تعادل الإسماعيلي بهدف لمثله أمام ضيفه البنك الأهلي اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية 2021-2022.

وانفرد الإسماعيلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية رافعا رصيده إلى 5 نقاط بينما ظل البنك الأهلي متذيلا للترتيب ورصيده نقطتين مثل الأهلي الخامس.

رصاصة وجيه

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اضطر الإسماعيلي لإجراء تبديل مبكر بعد إصابة لاعبه محمد الشامي في الدقيقة السابعة، فشارك الجامبي سايكو كونتي.

ومرر كارميلو ألجارانياز الكرة بدقة لوجيه عبد الحكيم الذي سدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الأول للدراويش في الدقيقة 16.

واستمر ضغط الإسماعيلي وهدد عبد الرحمن مجدي بتسديدة لكن الكرة مرت بعيدا في الدقيقة 29.

وفي المقابل حاول البنك الأهلي بتسديدة رائعة من أحمد سعيد لكن أبعدها بإجادة الحارس أحمد عادل في الدقيقة 54.

وضرب دييجو فرناندو الكرة برأسه لكنها ذهبت سهلة في يد الحارس محمود الزنفلي في الدقيقة 71 لترتد الكرة مرتدة للبنك الأهلي وأرسل موسى دياوارا كرة عرضية قابلها فادي فريد برأسه لكن أحمد عادل أمسك بالكرة.

وواصل البنك الأهلي محاولاته لإسقاط جدار أحمد عادل وأرسل محمد دبش تمريرة طولية رائعة استقبلها أسامة فيصل وانفرد بمرمى الإسماعيلي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 83.

وكاد البنك الأهلي يخطف فوزا مثيرا في الدقيقة 98 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لأسامة فيصل لولا تألق أحمد عادل حامي عرين الإسماعيلي.

ويلعب الإسماعيلي ضد مضيفه المقاولون العرب يوم الخميس بينما البنك الأهلي يواجه الجونة.

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