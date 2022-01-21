سموحة يحقق فوزه الأول في كأس الرابطة بإسقاط الجونة

فاز سموحة على ضيفه الجونة بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية 2021-2022.

وارتقى سموحة لوصافة ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 4 نقاط مثل الجونة الثالث، ويتصدر الإسماعيلي ورصيده 5 نقاط.

خطأ مبكر

مثل سموحة خطورة على مرمى ضيفه من الركلات الركنية، ولم يستطع دفاع الجونة إبعاد الكرة المرسلة من ركلة ركنية في الدقيقة 13 لتسقط الكرة أمام اليا سيلا الذي سددها بسهولة في شباك عماد السيد.

وحاول الجونة إدراك التعادل واخترق الان كيامبادي منطقة جزاء سموحة قبل أن يعرقله مدافع الأخير. وأوقف الحكم المباراة لمراجعة الالتحام في الفيديو.

وعرض الفيديو تدخلا من كيامبادي على لاعب من سموحة قبل سقوطه في منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها كريم طارق بنجاح في الدقيقة 56 مدركا التعادل.

وكاد خالد قمر يهز شباك سموحة مجددا إثر انفراد بالمرمى لكن تصدى له بتألق الحارس عمر صلاح ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 59.

لكن سموحة اقتنص نقاط المباراة بهدف أحمد عيد في الدقيقة 85 الذي تابع الكرة في الشباك إثر ركلة حرة.

ويلعب سموحة يوم الخميس ضد الأهلي بينما الجونة يستضيف البنك الأهلي.