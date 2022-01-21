أوسكار يكشف مفاوضات برشلونة لضمه

الجمعة، 21 يناير 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

اوسكار تشيلسى

كشف البرازيلي أوسكار لاعب شانهجاي بورت الصيني عن دخول برشلونة في مفاوضات معه لضمه لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث أوسكار لموقع "تي إن تي" البرازيلي قائلا: "وفقا لما علمته فإن المفاوضات مع برشلونة لم تنته بعد".

وواصل "المشكلة هي أن برشلونة لديه مشكلة لتسجيل اللاعبين الجدد فيجب رحيل بعض اللاعبين أولا".

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وأضاف "أعرف أنه يجب علي التنازل عن بعض الأشياء –يقصد الراتب- لإتمام الأمر".

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم لتشيلسي قادما من إنترناسيونال البرازيلي في عام 2012 وبعد خمس سنوات رحل إلى الدوري الصيني.

وخاض أوسكار مع تشيلسي 203 مباراة سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 37 آخرين.

وفي الصين خاض 170 مباراة سجل خلالهم 50 هدفا وصنع 93 آخرين.

أوسكار برشلونة
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