حجازي: إهدار الفرص ليس نقطة ضعف.. لم نكن محظوظين ضد السودان

الجمعة، 21 يناير 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر

يرى أحمد حجازي مدافع مصر أن الفريق لم يكن محظوظا أمام مرمى السودان لذلك هز الشباك مرة وحيدة يوم الأربعاء في كأس إفريقيا 2021.

وقال مدافع نادي الاتحاد السعودي لـBBC:"إهدار الفرص ليس نقطة ضعف. من الجيد أننا نخلق فرصا عديدة. لدينا لاعبون مميزون في إنهاء الفرص. لم نكن محظوظين فقط ضد السودان، سنتحسن وعلينا التدرب على كل شيء".

وأضاف "نتعلم من كل مباراة نخوضها سواء فزنا أو خسرنا، علينا التعلم والاستعداد للقاء المقبل. لا يوجد فريق صغير في إفريقيا الآن".

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وحازم إمام وحفني أمام غزل المحلة كيروش: نتدرب كثيرا على إنهاء الفرص لأن الأهداف تنقصنا قاهر برشلونة يواجه قطب الكلاسيكو الثاني.. بلباو ضد ريال مدريد في كاس الملك تشكيل كأس الرابطة - اوجولا وليادي سيلا يقودون سموحة أمام "قمر" الجونة

وفازت مصر بهدف على السودان بعدما انتصرت بالنتيجة ذاتها على غينيا بيساو.

وذلك بعد بداية مخيبة للآمال في البطولة بالخسارة ضد نيجيريا.

وضرب الفراعنة موعدا قويا مع أفيال كوت ديفوار يوم الأربعاء في ثمن نهائي البطولة القارية.

وإذا تجاوزت مصر فريق الأفيال ستواجه المغرب أو مالاوي.

كأس إفريقيا أحمد حجازي منتخب مصر
نرشح لكم
كيروش: نتدرب كثيرا على إنهاء الفرص لأن الأهداف تنقصنا مدرب كوت ديفوار: كنا مصممين على الفوز.. والجزائر افتقدت الثقة توقع مشوار بطل كأس أمم إفريقيا ومنافسي مصر حال التأهل لماذا نيجيريا أفضل فريق في كأس إفريقيا
أخر الأخبار
تشكيل المقاولون – لويس إدواردو وعبد الله ياسين وحمدي زكي يقودون الذئاب ضد الأهلي 7 دقيقة | مصر
أوسكار يكشف مفاوضات برشلونة لضمه 18 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) (0) البنك الأهلي.. سموحة (1) (1) الجونة ساعة | مصر
حجازي: إهدار الفرص ليس نقطة ضعف.. لم نكن محظوظين ضد السودان ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وحازم إمام وحفني أمام غزل المحلة ساعة | مصر
كيروش: نتدرب كثيرا على إنهاء الفرص لأن الأهداف تنقصنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قاهر برشلونة يواجه قطب الكلاسيكو الثاني.. بلباو ضد ريال مدريد في كاس الملك ساعة | أوروبا
تشكيل كأس الرابطة - اوجولا وليادي سيلا يقودون سموحة أمام "قمر" الجونة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا