حجازي: إهدار الفرص ليس نقطة ضعف.. لم نكن محظوظين ضد السودان

يرى أحمد حجازي مدافع مصر أن الفريق لم يكن محظوظا أمام مرمى السودان لذلك هز الشباك مرة وحيدة يوم الأربعاء في كأس إفريقيا 2021.

وقال مدافع نادي الاتحاد السعودي لـBBC:"إهدار الفرص ليس نقطة ضعف. من الجيد أننا نخلق فرصا عديدة. لدينا لاعبون مميزون في إنهاء الفرص. لم نكن محظوظين فقط ضد السودان، سنتحسن وعلينا التدرب على كل شيء".

وأضاف "نتعلم من كل مباراة نخوضها سواء فزنا أو خسرنا، علينا التعلم والاستعداد للقاء المقبل. لا يوجد فريق صغير في إفريقيا الآن".

وفازت مصر بهدف على السودان بعدما انتصرت بالنتيجة ذاتها على غينيا بيساو.

وذلك بعد بداية مخيبة للآمال في البطولة بالخسارة ضد نيجيريا.

وضرب الفراعنة موعدا قويا مع أفيال كوت ديفوار يوم الأربعاء في ثمن نهائي البطولة القارية.

وإذا تجاوزت مصر فريق الأفيال ستواجه المغرب أو مالاوي.