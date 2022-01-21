قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وحازم إمام وحفني أمام غزل المحلة

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام وأيمن حفني لقائمة الزمالك المستدعاة للقاء غزل في المحلة في كأس الرابطة.

ويواجه الزمالك منافسه المحلة غدا في استاد القاهرة في ثالث جولات كأس الرابطة ضمن منافسات الثالثة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف

ويحتل الزمالك المركز السادس والأخير في المجموعة بنقطة وحيدة، فيما يأتي غزل المحلة رابعا بنقطتين بالتساوي مع إنبي وطلائع الجيش.