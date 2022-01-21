كيروش: نتدرب كثيرا على إنهاء الفرص لأن الأهداف تنقصنا

اعترف كارلوس كيروش مدرب مصر أن فريقه يفتقد للفاعلية الهجومية والتي جعلته يسجل مرتين فقط في 3 مباريات خلال كأس إفريقيا 2021.

وقال البرتغالي في حواره مع BBC:"نتدرب على إنهاء الفرص منذ الصباح حتى الظهر. رغم الضغط الناجم عن الخسارة أمام نيجيريا، لعبنا بقوة ولعبنا جيدا".

وواصل "نحتاج فقط مزيدا من الأهداف. اللعب الجيد ليس كافيا، علينا صناعة فرص أكثر وأن نكون أكثر هدوءا. نريد دوما التسجيل لكن خطأ وحيدا قد يكلفك. لو سجلنا 3 أهداف، وهو ما كان علينا فعله في الشوط الأول ضد السودان، لكانت المباراة انتهت مبكرا".

وفازت مصر بهدف على السودان بعدما انتصرت بالنتيجة ذاتها على غينيا بيساو.

وذلك بعد بداية مخيبة للآمال في البطولة بالخسارة ضد نيجيريا.

وضرب الفراعنة موعدا قويا مع أفيال كوت ديفوار يوم الأربعاء في ثمن نهائي البطولة القارية.

وإذا تجاوزت مصر فريق الأفيال ستواجه المغرب أو مالاوي.