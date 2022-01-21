قاهر برشلونة يواجه قطب الكلاسيكو الثاني.. بلباو ضد ريال مدريد في كاس الملك

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الملك عن وقوع ريال مدريد في مواجهة أتليتك بلباو وستقام المباراة في ملعب الأخير سان ماميس.

وكان أتليتك بلباو فاز على برشلونة أمس الخميس بثلاثة أهداف لهدفين.

فيما كان فاز ريال مدريد على إلتشي بهدفين لهدف.

والتقى ريال مدريد بأتليتك بلباو في كأس الملك 18 مرة من قبل وفاز كل منهما على الآخر ثماني مرات وتعادلا مرتين.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في الكأس في موسم 2005-2006 في دور الـ16 وفاز ريال مدريد ذهابا خارج ملعب بهدف دون رد، وفي الإياب انتصر برباعية مقابل لا شيء.

ولم يتوج ريال مدريد صاحب الـ19 لقبا بالبطولة منذ عام 2014.

وظفر بلباو بالكأس 23 مرة وبلغ النهائي آخر نسختين ولكنه خسر كليهما.

فيما أسفرت باقي نتائج القرعة عن مواجهة ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس، فالنسيا ضد قادش، وأخيرا ريال فاليكانو ضد مايوركا.