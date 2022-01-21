تشكيل كأس الرابطة - اوجولا وليادي سيلا يقودون سموحة أمام "قمر" الجونة
الجمعة، 21 يناير 2022 - 13:49
كتب : FilGoal
أعلن سموحة والجونة تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.
وجاء تشكيل سموحة:
حارس المرمى: عمر صلاح
الدفاع: أحمد رمضان - أحمد عيد - خالد عبد الفتاح - محمد شكري
وسط الملعب: محمود حليمو - محمد كناريا - مصطفى الخواجة - صديق اوجولا - أبو بكر ليادي
الهجوم: اليا سيلا
بينما الجونة:
حارس المرمى: عماد السيد
الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - محمود الجزار
وسط الملعب: عمرو سعداوي - نور السيد - سيف العجوز - الان كيامبادي
الهجوم: محمود شبراوي - خالد قمر - كريم طارق
وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.