تشكيل كأس الرابطة - اوجولا وليادي سيلا يقودون سموحة أمام "قمر" الجونة

أعلن سموحة والجونة تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وجاء تشكيل سموحة:

حارس المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد رمضان - أحمد عيد - خالد عبد الفتاح - محمد شكري

وسط الملعب: محمود حليمو - محمد كناريا - مصطفى الخواجة - صديق اوجولا - أبو بكر ليادي

الهجوم: اليا سيلا

بينما الجونة:

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - محمود الجزار

وسط الملعب: عمرو سعداوي - نور السيد - سيف العجوز - الان كيامبادي

الهجوم: محمود شبراوي - خالد قمر - كريم طارق

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.