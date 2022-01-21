تشكيل كأس الرابطة - اوجولا وليادي سيلا يقودون سموحة أمام "قمر" الجونة

الجمعة، 21 يناير 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

محمد حليمو - عبد الرحمن عامر - سموحة - طلائع الجيش - الصور من حساب سموحة

أعلن سموحة والجونة تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وجاء تشكيل سموحة:

حارس المرمى: عمر صلاح

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الدفاع: أحمد رمضان - أحمد عيد - خالد عبد الفتاح - محمد شكري

وسط الملعب: محمود حليمو - محمد كناريا - مصطفى الخواجة - صديق اوجولا - أبو بكر ليادي

الهجوم: اليا سيلا

بينما الجونة:

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - محمود الجزار

وسط الملعب: عمرو سعداوي - نور السيد - سيف العجوز - الان كيامبادي

الهجوم: محمود شبراوي - خالد قمر - كريم طارق

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.

سموحة الجونة كأس الرابطة
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