تشكيل كأس الرابطة – ثنائي هجومي للإسماعيلي.. وخماسي دفاعي للبنك الأهلي

الجمعة، 21 يناير 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

كارميلو ألجاراناز - الإسماعيلي

أعلن خوان براون المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء البنك الأهلي اليوم الجمعة في ثالث جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن الجونة المتصدر.

فيما يأتي البنك الأهلي سادسا وأخيرا بنقطة وحيدة.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في الدفاع: عبد الله جمعة- باهر المحمدي- محمد عمار- عصام صبحي

في الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا"- محمد عادل- عبد الرحمن مجدي- محمد الشامي

في الهجوم: وجيه عبد الحكيم- كارميلو ألجاراناز

أما تشكيل البنك الأهلي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

في الدفاع: عاصم صلاح- أحمدالعش- محمد أحمد "دبش"- أسامة إبراهيم- أحمد ياسين

في الوسط: محمود سيد- محمد بسيوني- أحمد سعيد- محمد حامد

في الهجوم: فادي فريد

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