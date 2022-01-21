أستون فيلا يمدد عقد مارتينيز حامي عرينه حتى 2027

الجمعة، 21 يناير 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

إميليانو مارتينيز

أعلن أستون فيلا اليوم الجمعة تمديد عقد حارس مرماه إميليانو مارتينيز حتى 2027.

ويلعب الأرجنتيني في فيلا منذ 2020 بعد رحيله عن أرسنال.

حامي عرين منتخب ألباسيليستي مثل أستون فيلا في 57 مباراة، ودافع عن ألوان بلده في 14 مواجهة.

أخبار متعلقة
توتنام يحافظ على بطل العالم حتى 2024 بارتي يعتذر بعد طرده أمام ليفربول تقرير: مانشستر يونايتد ينسحب من سباق هالاند بعد معرفة "اختيار اللاعب"

ولعب مارتينيز في أوكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي وروذرهام يونايتد وولفرهامبتون وخيتافي وريدينج.

توج بأربعة ألقاب مع أرسنال ونال جائزة أفضل لاعبي فيلا في الموسم الماضي.

وفي الصيف الماضي كان ضمن قائمة الأرجنتين التي استعادت لقب كوبا أمريكا بعد غياب 28 عاما.

وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

إميليانو مارتينيز أستون فيلا
نرشح لكم
توتنام يحافظ على بطل العالم حتى 2024 منافس الأهلي – الهلال السوداني يضم مدافع برشلونة بي السابق "مهارة تشبه مصطفى فتحي وشيكابالا".. الترسانة يعلن عبر في الجول انتقال غزال لـ الاتحاد محمود عزت إلى المقاولون العرب لـ 6 أشهر
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. وسموحة أمام الجونة 7 دقيقة | مصر
حجازي: إهدار الفرص ليس نقطة ضعف.. لم نكن محظوظين ضد السودان 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وحازم إمام وحفني أمام غزل المحلة 10 دقيقة | مصر
كيروش: نتدرب كثيرا على إنهاء الفرص لأن الأهداف تنقصنا 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قاهر برشلونة يواجه قطب الكلاسيكو الثاني.. بلباو ضد ريال مدريد في كاس الملك 20 دقيقة | أوروبا
تشكيل كأس الرابطة - اوجولا وليادي سيلا يقودون سموحة أمام "قمر" الجونة 34 دقيقة | مصر
تشكيل كأس الرابطة – ثنائي هجومي للإسماعيلي.. وخماسي دفاعي للبنك الأهلي 42 دقيقة | مصر
مدرب كوت ديفوار: كنا مصممين على الفوز.. والجزائر افتقدت الثقة 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا