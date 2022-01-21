أستون فيلا يمدد عقد مارتينيز حامي عرينه حتى 2027

أعلن أستون فيلا اليوم الجمعة تمديد عقد حارس مرماه إميليانو مارتينيز حتى 2027.

إيميليانو مارتينيز النادي : أستون فيلا أستون فيلا

ويلعب الأرجنتيني في فيلا منذ 2020 بعد رحيله عن أرسنال.

حامي عرين منتخب ألباسيليستي مثل أستون فيلا في 57 مباراة، ودافع عن ألوان بلده في 14 مواجهة.

ولعب مارتينيز في أوكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي وروذرهام يونايتد وولفرهامبتون وخيتافي وريدينج.

توج بأربعة ألقاب مع أرسنال ونال جائزة أفضل لاعبي فيلا في الموسم الماضي.

وفي الصيف الماضي كان ضمن قائمة الأرجنتين التي استعادت لقب كوبا أمريكا بعد غياب 28 عاما.

وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.