توقع مشوار بطل كأس أمم إفريقيا ومنافسي مصر حال التأهل
الجمعة، 21 يناير 2022 - 13:10
كتب : FilGoal
انتهى الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2021 والآن حان وقت الإقصائيات حيث لا توجد فرصة للتعويض.
وتأهل 16 منتخبا لتلك المرحلة وهم بوركينا فاسو والجابون ونيجيريا وتونس والسنغال وكاب فيردي ومالي وغينيا الاستوائية.
هذا بالإضافة لغينيا وجامبيا والكاميرون وجزر القُمر وكوت ديفوار ومصر والمغرب ومالاوي.
فمن يواصل مشواره بنجاح في البطولة حتى يحصد اللقب؟
وكيف سيكون مشوار منتخب مصر؟
توقع مشوار البطولة وشاركه مع أصدقائك.
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