توتنام يحافظ على بطل العالم حتى 2024

أعلن توتنام اليوم الجمعة توقيع عقد جديد مع حارس مرماه هوجو لوريس يبقيه مع الفريق حتى يونيو 2024.

هوجو لوريس النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

حامي عرين ديوك فرنسا، أبطال العالم في 2018، أمضى عقدا كاملا في فريق سبيرز منذ انضمامه في 2012 قادما من ليون.

مثل النادي الإنجليزي في 317 مباراة ولم يتوج بأي لقب معه.

وفاز لوريس بمونديال 2018 ودوري أمم أوروبا 2020-2021 مع منتخب بلده.

لاعب نيس السابق مثل منتخب فرنسا في 136 مباراة كثاني أكثر من دافع عن القميص الأزرق بعد ليليان تورام (142 مباراة).

وللوريس أصول إسبانية من جهة والده وهو ابن عائلة أرستقراطية ولعبة كرة المضرب حتى عمر الـ13.

وحصل على وسام جوقة الشرف في 2018 وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا وذلك بعد فوزه وزملائه بكأس العالم في روسيا.