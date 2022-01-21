بعد توديع بطولة جديدة.. تشافي يتحدث عن الضربة لـ برشلونة الكبيرة والحرب

بعد ثمانية أيام فقط من توديع السوبر الإسباني من نصف النهائي على يد الغريم التقليدي ريال مدريد، ودع برشلونة بطولة جديدة وتلك المرة كأس الملك من دور الـ16 بالهزيمة من أتليتك بلباو بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عقب المباراة قائلا: "بلباون لعب بشكل جيد للغاية ونحن فعلنا ما يمكن فعله، خلقنا الفرص لكن لم تكن كافية".

وواصل "كانوا أفضل منا في الكرات الثانية ورأيت بلباو قوي جدا وهذه أيام صعبة لنا، ما يمكننا فعله هو مواصلة العمل والتركيز على مشروعنا والمستقبل وعلى الدوري الإسباني والدوري الأوروبي".

وأكمل "هناك بعض اللحظات لا تسير الأمور كما يجب لكن أن نواصل العمل جاهدين".

وأضاف "إنها ضربة كبرى أن نخسر لقبين في خلال أيام قليلة وعلينا التعافي ذهنيا".

وأكد تشافي أن جوردي ألبا عانى من عدم الراحة وشعر بإصابة مبكرة في المباراة لكنه قرر الاستمرار في المباراة رافضا تحميل أي لاعب سبب الهزيمة مؤكدا أن خط الدفاع بأكمله كان يعاني في اللقاء.

كما رفض الكشف عن رأيه في ركلة الجزاء التي سجل منها بلباو هدف الفوز.

وأتم "للعودة إلى المسار الصحيح لدينا حرب يوم الأحد".

ويستعد برشلونة لملاقاة ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد المقبل في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.