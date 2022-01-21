لماذا نيجيريا أفضل فريق في كأس إفريقيا الجمعة، 21 يناير 2022 - 11:48 كتب : نادر عيد نيجيريا كأس إفريقيا نيجيريا نرشح لكم كابوس 92 يتحقق بحذافيره.. لعنة حامل اللقب تطيح بمنتخب الجزائر تفوق كاسح في أمم إفريقيا وطفيف بشكل عام.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار ذا بيست - لماذا تواجد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم وغاب عن تشكيل العام من هو السيد عطية حارس الزمالك المتواجد في كأس الرابطة أخر الأخبار بارتي يعتذر بعد طرده أمام ليفربول 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي تقرير: مانشستر يونايتد ينسحب من سباق هالاند بعد معرفة "اختيار اللاعب" 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي بعد توديع بطولة جديدة.. تشافي يتحدث عن الضربة لـ برشلونة الكبيرة والحرب 36 دقيقة | الدوري الإسباني لماذا نيجيريا أفضل فريق في كأس إفريقيا 47 دقيقة | تقرير في الجول أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف ساعة | كأس العالم للأندية الإصابة قد تبعد أنسو فاتي عن برشلونة لشهرين ساعة | الدوري الإسباني كوبر: لهذا السبب لم يكن محمد صلاح قائد مصر في عهدي 2 ساعة | منتخب مصر مواعيد مباريات اليوم 21 يناير 2022.. الأهلي يتحدى المقاولون والإسماعيلي ضد البنك 2 ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. لماذا نيجيريا أفضل فريق في كأس إفريقيا كوبر: لهذا السبب لم يكن محمد صلاح قائد مصر في عهدي أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف تقرير: مانشستر يونايتد ينسحب من سباق هالاند بعد معرفة "اختيار اللاعب" بعد توديع بطولة جديدة.. تشافي يتحدث عن الضربة لـ برشلونة الكبيرة والحرب الأكثر مشاهدة 1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا أمس اليوم غدا كأس الأمم الإفريقية 1 جامبيا 0 تونس انتهت كأس الأمم الإفريقية 2 مالي 0 موريتانيا انتهت كأس الأمم الإفريقية 3 كوت ديفوار 1 الجزائر انتهت كأس الأمم الإفريقية 0 سيراليون 1 غينيا الاستوائية انتهت كأس الرابطة المصرية 0 إيسترن كومباني 1 الاتحاد السكندري انتهت كأس الرابطة المصرية - الأهلي - المقاولون العرب لم تبدأ 17:00 كأس الرابطة المصرية - الإسماعيلي - البنك الأهلي لم تبدأ 14:30 كأس الرابطة المصرية - سموحة - الجونة لم تبدأ 14:30 الدوري الإسباني - إسبانيول - ريال بيتيس لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - واتفورد - نورويتش سيتي لم تبدأ 22:00 كأس الرابطة المصرية - الزمالك - غزل المحلة لم تبدأ 17:00 كأس الرابطة المصرية - فاركو - طلائع الجيش لم تبدأ 14:30 كأس الرابطة المصرية - سيراميكا كليوباترا - إنبـي لم تبدأ 14:30 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - فالنسيا لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد لم تبدأ 17:00