أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف

الجمعة، 21 يناير 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

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أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حصولها رسميا على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021.

وأشارت الشبكة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة إلى أنها حصلت على حق بث البطولة في الإمارات ومصر والكويت.

ولكن أوضح البيان أن المباريات لن تُبث عبر القنوات المتواجدة عبر التلفاز بل عبر تطبيق خاص بها وعبر خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، أي المدفوعة.

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وكانت البطولة خلال الأعوام الماضية تُبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

وتقام كأس العالم للأندية في الإمارات من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في البطولة بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة مونتيري المكسيكي في الخامس من شهر فبراير المقبل.

الأهلي كأس العالم للأندية
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