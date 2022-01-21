أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حصولها رسميا على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021.

وأشارت الشبكة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة إلى أنها حصلت على حق بث البطولة في الإمارات ومصر والكويت.

ولكن أوضح البيان أن المباريات لن تُبث عبر القنوات المتواجدة عبر التلفاز بل عبر تطبيق خاص بها وعبر خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، أي المدفوعة.

وكانت البطولة خلال الأعوام الماضية تُبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

وسيبدأ بث المباريات التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 21, 2022

وتقام كأس العالم للأندية في الإمارات من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في البطولة بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة مونتيري المكسيكي في الخامس من شهر فبراير المقبل.