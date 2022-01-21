الإصابة قد تبعد أنسو فاتي عن برشلونة لشهرين

يبد أن مصائب برشلونة لا تأتي فرادى، لم يكن الإقصاء من كأس الملك هو الكارثة الوحيدة التي حلت على الفريق الكتالوني بل إصابة جديدة للاعبه الشاب أنسو فاتي.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

واشتكى فاتي من إصابة عضلية لحقت به في الشوط الإضافي الأول من المباراة.

وأصدر برشلونة بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف فيه تعرض اللاعب لإصابة في عضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر.

وأشار برشلونة إلى أن فاتي سيخضع لمزيد من الفحوصات لتقييم مدى الإصابة.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن فاتي قد يغيب لشهرين عن برشلونة بسبب تلك الإصابة.

وأوضحت التقارير أن اللاعب صاحب الـ19 عاما قد يعود على مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو في ملعب سانتياجو برنابيو في الـ20 من شهر مارس المقبل.

وخلال الموسم الجاري غاب فاتي عن برشلونة لـ14 يوميا في البداية بسبب مشاكل في اللياقة البدنية ثم خمسة أيام بسبب إصابة في الركبة وأخيرا 65 يوما بسبب إصابة في الفخذ.