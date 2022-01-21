كوبر: لهذا السبب لم يكن محمد صلاح قائد مصر في عهدي

الجمعة، 21 يناير 2022 - 10:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - الكونغو

فسر هيكتور كوبر مدرب الكونغو الديمقراطية حاليا ومصر سابقا لماذا لم يكن محمد صلاح أيقونة ليفربول هو قائد الفراعنة خلال فترة الأول مع الفريق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ودرب الأرجنتيني منتخب مصر من مارس 2015 إلى يونيو 2018 وحصل مع الفريق على وصافة كأس إفريقيا 2017 وشارك في كأس العالم الأخيرة.

وقال كوبر عبر قناة إم.بي.سي مصر:"لطالما كنت مؤمنا أن المجموعة هي التي تحدد القائد. صلاح قائد بمعنى الكلمة. تركت الفريق يختار قائده ولست أنا من قررت. دوما كنت أفعل ذلك".

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وكان أسطورة حراسة المرمى عصام الحضري هو قائد مصر في عهد كوبر، ويليه في الترتيب المدافع المخضرم أحمد فتحي.

وينتظر كوبر قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 لمعرفة منافسه، الذي سيكون السنغال أو نيجيريا أو تونس أو المغرب أو الجزائر.

وبسؤاله أي فريق تفضل، أجاب ضاحكا مدرب فالنسيا وإنتر ميلان السابق "كلهم يريدون مواجهة الكونغو الديمقراطية، وهذا أمر يعجبني".

وتجري القرعة يوم السبت وستحدد المواجهات الخمس الحاسمة.

وفي المواجهات الخمس سيلعب كل فريق مصنف مباراتين ضد آخر غير مصنف.

والفرق الخمسة المذكورة هي المصنفة، بينما غير المصنفة هي مصر وغانا والكاميرون ومالي والكونغو الديمقراطية.

وتجري المباريات نهاية مارس المقبل.

محمد صلاح منتخب مصر
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