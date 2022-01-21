المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يغادر كأس الملك بإصابة فاتي في الوقت الإضافي

الجمعة، 21 يناير 2022 - 01:05

كتب : FilGoal

بكاء أنسو فاتي عقب إصابته أمام بلباو

خسر برشلونة أمام مضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس في ختام منافسات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

سجل لبلباو كل من إيكر مونيايين "هدفين" في الدقيقتين 2 و105+2 وإنيجو مارتينيز في الدقيقة 86، بينما سجل هدفي برشلونة كل من فيران توريس في الدقيقة 20 وبيدري في الدقيقة 90+3.

روليت

البداية أتت سريعة للغاية، بعرضية من نيكو ويليامز قابلها إيكر مونيايين بتسديدة رائعة في شباك مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة الثانية.

الرد لم يتأخر كثيرا، حيث أدرك فيران توريس التعادل بتسديدة رائعة أخرى في الدقيقة 20، بعد تمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

سطوة بلباو

كاد أوسكار دي ماركوس أن يسترد التقدم في الدقيقة 26 بمتابعة كرة ارتدت من الدفاع، ولكن حلقت تسديدته فوق العارضة.

وفي الدقيقة 29 عاود سدد مونيايين مجددا بعد عرضية أخرى من نيكو ويليامز، ولكن لحقت بسابقتها فوق العارضة.

استمرت محاولات الفريق الباسكي بتسديدة من نيكو ويليامز تصدى لها تير شتيجن في الدقيقة 32.

وأخيرا في الدقيقة 45 سدد راؤول جارسيا كرة تصدى لها تير شتيجن لينتهي الشوط الأول.

تبديلات ومحاولات

مع بداية الشوط الثاني أجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تبديله الأول بنزول نيكو جونزاليس بدلا من عبد الصمد الزلزولي.

وفي الدقيقة 52 أصيب أويهان سانسيت لاعب بلباو ليترك موقعه ويحل إيناكي ويليامز بدلا منه، بينما أنقذ تير شتيجن فرصة جديدة من نيكو ويليامز.

وفي الدقيقة 61 أجرى تشافي تبديلين بنزول فرينكي دي يونج وأنسو فاتي بدلا من جافي وفيران جوتجلا.

وفي الدقيقة 63 أرسل نيكو ويليامز عرضية إلى إيناكي ويليامز ولكن تسديدة الاخير مرت فوق العارضة.

لحظات جنونية

تغيير آخر في صفوف بلباو أتى في الدقيقة 79 بنزول أليكس بيرينجر بدلا من راؤول جارسيا.

وفي الدقيقة 86 سدد إيناكي ويليامز كرة اصطدمت بالعارضة لترتد إلى إنيجو مارتينيز الذي تابعها في الشباك، مانحا بلباو بطاقة التأهل، التي أكدها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ولكن في الدقيقة 93 اقتنص برشلونة هدف التعادل بتمريرة رائعة من داني ألفيش وصلت إلى بيدري الذي أسكنها الشباك، ليخوض الفريقان الوقت الإضافي.

المصائب لا تأتي فرادى

مع بداية الوقت الإضافي حل ميكيل بالينزياجا في صفوف أتلتيكو مدريد على حساب يوري بيريشيشي.

وفي الدقيقة 96 تلقى برشلونة خبرا سيئا للغاية بإصابة أنسو فاتي الذي شارك كبديل، إذ خرج باكيا ليحل سيرجينو ديست بدلا منه، وذلك بعد مباراته الثانية منذ عودته من الإصابة الماضية التي أبعدته منذ نوفمبر.

وبالفعل كاد ديست أن يسجل الثالث بكرة تصدى لها الحارس جولين أجيريزابالا في الدقيقة 103، فيما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو وهنا حدث ما لا يحمد عقباه للفريق الكتالوني..

أثبتت تقنية الفيديو لمسة يد ضد جوردي ألبا، سجل منها إيكر مونايين الهدف الثالث في الدقيقة 105+2، فيما حل مارتن برايثوايت بدلا من بيدري في الدقيقة التالية، لينتهي الشوط الأول الإضافي.

الامل واليأس

مع انطلاق الشوط الثاني الإضافي دفع مارسيلينو مدرب بلباو بورقته الرابعة، بنزول إنيجو لوكو بدلا من أوسكار دي ماركوس.

وفي الدقيقة 107 سجل فيران توريس هدف التعادل، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأجرى مارسيلينو تبديلا خامسا في الدقيقة 110 بنزول أوير زاراجا بدلا من نيكو ويليامز.

وفي الدقيقة 117 أضاف بلباو تبديلا سادسا بنزول بيرو نولاسكواين بدلا من ميكيل فيسجا.

بذلك يتأهل أتلتيك بلباو إلى ربع النهائي مكملا العقد رفقة ريال مدريد وريال بيتيس وريال سوسييداد وفالنسيا وقادش ورايو فايكانو ومايوركا.

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