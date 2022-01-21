حمص: سنواجه البنك الأهلى بهدف الحفاظ على الصدارة

شدد محمد حمص مدرب الإسماعيلي على أهمية مباراة الفريق ضد البنك الأهلي في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وقال حمص: "مواجهة البنك الأهلي صعبة للغاية خاصة أن المنافس لديه لاعبين على قدر كبير من الكفاءة لكننا عازمون على حصد الإنتصار والاستمرار بالمقدمة ".

واستكمل "قدمنا مباراة جيدة أمام سموحة وكنا الأفضل طوال التسعين دقيقة على عكس مباراة الأهلى التى ظهر فيها اللاعبون بثقة زائدة وهو ما أسهم فى تراجع الأداء وإهدار نقطتين كانتا فى المتناول ".

وأشار "نقدر حزن الجماهير عقب مواجهة الأهلي وتحدثنا مع اللاعبين على أهمية استيعاب مثل تلك الدروس لتجنب تكرارها فى المواجهات الرسمية ".

وبسؤاله عن انطباعه حول مشاركة سايكو وكارميلو الوافدان الجدد، أجاب حمص قائلا "اللاعبان قدما أداءً جيدا فهذه ليست إلا مجرد بداية وبالنسبة للأرجنتيني دييجو فيرناندو والإيفواري جان موريل فهما يقدمان مستوى جيد في التدريبات وسيتم إشراكهما فى المباريات بشكل تدريجي".

وأتم "كأس رابطة الأندية المحترفة فرصة جيدة للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين وإندماج الصفقات الجديدة مع الفريق وتعد أفضل تحضير للفريق لإستئناف بطولة الدوري العام ".

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الجونة بنفس الرصيد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والأهلي في المركز الرابع برصيد نقطتين.

فيما يحتل سموحة والبنك الأهلي المركزين الخامس والسادس برصيد نقطة واحدة.