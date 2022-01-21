نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب.. والحنفي للفيديو

الجمعة، 21 يناير 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

نادر قمر الدولة

يدير نادر قمر الدولة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لـ كأس الرابطة المصرية.

ويعاون قمر الدولة كل من: هاني خيري ومحمد محمود لطفي، ويتواجد محمد العتباني كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الحنفي، ويعاونه محمد التابعي.

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وأدار نادر قمر الدولة الموسم الجاري 4 مباريات في الدوري، أشهر 15 بطاقة صفراء واحتسب ركلتي جزاء.

وفي الثانية والنصف ظهرا يدير محمد سلامة مباراة سموحة والجونة.

فيما يقود محمد عادل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي تحكيميا في نفس التوقيت.

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الجونة بنفس الرصيد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والأهلي في المركز الرابع برصيد نقطتين.

فيما يحتل سموحة والبنك الأهلي المركزين الخامس والسادس برصيد نقطة واحدة.

نادر قمر الدولة كأس الرابطة الأهلي الإسماعيلي المقاولون العرب
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