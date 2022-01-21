الدرجة الثانية - أحمد رجب مديرا فنيا لـ كيما أسوان

أعلن نادي كيما أسوان تعيين أحمد رجب مديرا فنيا وشقيقه أسامة رجب مديرا للكرة.

وصرّح حمدي بودة نائب رئيس النادي لـ FilGoal.com: "عُين أحمد رجب لاعب الأهلي السابق مديرا فنيا للفريق خلفا لسعيد عبد العزيز".

وأضاف "سيكون ضمن جهازه نميري الشحات وحسين سلطان مدربين ومحمد عبده مدرب حراس مرمى وأسامة رجب مديرا للكرة".

وعمل أحمد رجب مدربا عاما مع أحمد كشري في فرق الترسانة وسوهاج وأسوان والإنتاج الحربي.

بدأ كيما أسوان الموسم مع زيزو حشمت وحصد نقطتين من مباراتين.

ثم تولى سعيد عبد العزيز تدريب الفريق وحصد 27 نقطة من 13 مباراة ليرحل عقب الهزيمة من مركز شباب طامية.

ويحتل كيما أسوان المركز الثاني في مجموعة الصعيد خلف أسوان برصيد 29 نقطة عقب ختام الدور الأول.