الدرجة الثانية - أحمد رجب مديرا فنيا لـ كيما أسوان

الجمعة، 21 يناير 2022 - 00:10

كتب : رضا السنباطي

أحمد رجب - كيما أسوان

أعلن نادي كيما أسوان تعيين أحمد رجب مديرا فنيا وشقيقه أسامة رجب مديرا للكرة.

وصرّح حمدي بودة نائب رئيس النادي لـ FilGoal.com: "عُين أحمد رجب لاعب الأهلي السابق مديرا فنيا للفريق خلفا لسعيد عبد العزيز".

وأضاف "سيكون ضمن جهازه نميري الشحات وحسين سلطان مدربين ومحمد عبده مدرب حراس مرمى وأسامة رجب مديرا للكرة".

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - أسوان يتنزع الصدارة من كيما.. وشحاتة يشاهد المنيا من المدرجات الدرجة الثانية – كيما أسوان يتصدر الصعيد مؤقتا.. تعادل المنيا وفوز بترول أسيوط الدرجة الثانية – كيما أسوان يتصدر الصعيد.. وأول انتصار للزرقا والحمام الدرجة الثانية – دربي سلبي وريمونتادا كيما أسوان أمام الألومنيوم

وعمل أحمد رجب مدربا عاما مع أحمد كشري في فرق الترسانة وسوهاج وأسوان والإنتاج الحربي.

بدأ كيما أسوان الموسم مع زيزو حشمت وحصد نقطتين من مباراتين.

ثم تولى سعيد عبد العزيز تدريب الفريق وحصد 27 نقطة من 13 مباراة ليرحل عقب الهزيمة من مركز شباب طامية.

ويحتل كيما أسوان المركز الثاني في مجموعة الصعيد خلف أسوان برصيد 29 نقطة عقب ختام الدور الأول.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد كيما أسوان أحمد رجب
نرشح لكم
الدرجة الثانية - 43 تغييرا فنيا خلال الدور الأول الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الدور الأول الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 15 الدرجة الثانية - خسارة أسوان وكيما في ختام الدور الأول بـ مجموعة الصعيد
أخر الأخبار
المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يغادر كأس الملك بإصابة فاتي في الوقت الإضافي 8 دقيقة | الدوري الإسباني
حمص: سنواجه البنك الأهلى بهدف الحفاظ على الصدارة 43 دقيقة | مصر
نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب.. والحنفي للفيديو 51 دقيقة | مصر
الدرجة الثانية - أحمد رجب مديرا فنيا لـ كيما أسوان ساعة | الدرجة الثانية
كأس إيطاليا - روما يقلب النتيجة على ليتشي بالثلاثة في ليلة تألق أبراهام ومخيتاريان ساعة | أوروبا
كرة يد - فوز الزمالك وتعادل الأهلي في ثاني جولات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
بعد التصدي لركلة جزاء.. بوبكار جاي رجل مباراة تونس وجامبيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
النهائي الأول من 2016.. رائعتا جوتا يُدمران أرسنال ويرسلان ليفربول لملاقاة تشيلسي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا