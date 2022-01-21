كأس إيطاليا - روما يقلب النتيجة على ليتشي بالثلاثة في ليلة تألق أبراهام ومخيتاريان

الجمعة، 21 يناير 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

روما ليتشي كأس إيطاليا

صعد روما إلى الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا على حساب نادي ليتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقدم أرتورو كالبريسي لـ ليتشي في الدقيقة 14 من صناعة باريكا.

وتعادل موراش كومبالا لـ روما قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق من صناعة تامي أبراهام.

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أبراهام عاد بعد 9 دقائق من الشوط الثاني ليوقع على هدف تقدم روما بعد تمريرة سحرية من هنريك مخيتاريان.

وتلقى ماريو جارجويليو لاعب ليتشي البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين في الدقيقتين 60 و62.

وأهدى الأرميني مخيتاريان تمريةر الهدف الثالث إلى إلدور شومورودوف قبل نهاية بـ9 دقائق.

وصعد روما لمواجهة إنتر ميلان في ربع النهائي بعد فوز الأخير على إيمبولي بثلاثى أهداف مقابل هدفين.

ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من ميلان ولاتسيو في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يلعب يوفنتوس مع ساسولو، ويلتقي فيورنتينا مع أتالانتا.

روما ليتشي كأس إيطاليا
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