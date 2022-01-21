كرة يد - فوز الزمالك وتعادل الأهلي في ثاني جولات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين

فاز الزمالك وتعادل الأهلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري كرة اليد رجال في مرحلة الدوري قبل النهائي.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 28-30، فيما تعادل سبورتنج مع الأهلي بنتيجة 26-26.

وفي نفس المجموعة فاز طلائع الجيش على الأهلي بنتيجة 26-20.

بتلك النتائج ارتفع رصيد الزمالك في الصدارة إلى 11 نقطة، والأهلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما احتل سبورتنج المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وطلائع الجيش ارتفع رصيده إلى 5.5 نقاط في المركز الرابع.

وجاء البنك الأهلي خامسا برصيد 3 نقاط، وفي المركز السادس تواجد سموحة برصيد 2.5 نقطة.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.