بعد التصدي لركلة جزاء.. بوبكار جاي رجل مباراة تونس وجامبيا

الخميس، 20 يناير 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

بابوكار جاي حارس جامبيا يتصدى لضربة الجزاء من سيف الدين الجزيري

حصد بوبكار جاي جائزة رجل مباراة تونس وجامبيا، لينضم لقائمة الحراس الذين حصدوا جائزة أفضل لاعب بكأس أمم إفريقيا 2021.

وتصدى بوبكار لركلة جزاء نفذها سيف الدين الجزيري في الشوط الأول مهدت الطريق لمنتخب بلاده لفوز قاتل.

وقال حارس جامبيا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أنا سعيد لمساهمتي في فوز الفريق بالمباراة، لدي مشاعر متضاربة ولذلك أفقد الكلمات".

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وأتم "التصدي لركلة الجزاء كان أمر رائعا".

وتصدى جاي لـ 3 فرص تونسية منها تسديدة من داخل منطقة بالإضافة إلى ركلة الجزاء.

وخطفت جامبيا الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة قوية من أبلي جالو.

وتلتقي جامبيا في دور الـ 16 ضد غينيا.

بوبكار جاي جامبيا تونس كأس الأمم الإفريقية
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