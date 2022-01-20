النهائي الأول من 2016.. رائعتا جوتا يُدمران أرسنال ويرسلان ليفربول لملاقاة تشيلسي

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعدما فاز على أرسنال بهدفين دون رد اليوم الخميس.

وحل ليفربول ضيفا على أرسنال لملاقاته في ملعب الإمارات في إياب نصف نهائي كأس الرابطة بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في أنفيلد الخميس الماضي.

سجل هدفا المباراة ديوجو جوتا في الدقائق 19 و79.

وشهدت المباراة طرد لتوماس بارتي لاعب أرسنال بعد حصوله على إنذارين في الدقيقة 90 رغم مشاركته كبديل في الدقيقة 74.

وكان بارتي عاد لأرسنال بعد 48 ساعة من إقصائه من كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات مع منتخب بلاده غانا.

وبذلك سيواجه ليفربول منافسه تشيلسي في النهائي في 27 من شهر فبراير المقبل.

وسيكون ذلك هو الظهور الأول لليفربول في النهائي منذ عام 2016 حينما خسر النهائي آنذاك أمام مانشستر سيتي.

ويحمل ليفربول الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع ثماني مرات بالتساوي مع مانشستر سيتي.

أما أرسنال فآخر ظهور له في النهائي كان في عام 2018 وفي رصيده لقبين فقط.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ لكن في الدقيقة الخامسة كاد أليكساندر لاكازيت يسجل هدفا مبكرا رائعا من ركلة حرة لكن تسديدته تصدى لهارس حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 19 انطلق جوتا من بعد منتصف الملعب ومر من مدافعي أرسنال وأطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

وطلب لاعبو أرسنال الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة جابرييل مارتينيلي لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وكاد كايدي جوردون يسجل هدفا ثانيا لليفربول لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى.

وحول إبراهيما كوناتيه عرضية برأسية قوية لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى أرسنال.

وتصدى حارس ليفربول لتسديدة قوية من مارتينيلي.

وسجل جوتا هدفا ثانيا في الدقيقة 79 تم إلغائه بداعي التسلل لكن تقنية الفيديو أكدت صحته ليتم احتسابه بعدما تسلم الكرة بصدره وسددها ساقطة من أعلى حارس أرسنال.

وفي الدقيقة 90 طُرد توماس بارتي بعد حصوله على إنذارين.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون رد.