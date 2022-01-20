حصاد مجموعات أمم إفريقيا - نيجيريا بالعلامة الكاملة.. أرقام صادمة للعرب وإنجاز لـ أبو بكر

انتهى دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية بينما ودعت منتخبات الجزائر وغانا وإثيوبيا والسودان وموريتانيا وزيمبابوي وغينيا بيساو وسيراليون البطولة.

البطولة شهدت تسجيل فينسينت أبو بكر مهاجم الكاميرون لخمسة أهداف ليصبح ثاني لاعب في القرن الجديد يسجل 5 أهداف في دور المجموعات بعد صامويل إيتو مع الكاميرون في 2006 و2008.

ولعب أبو بكر 8 مباريات في أمم إفريقيا قبل هذه النسخة، سجل فيها هدفا واحدا وصنع آخر.

واحتسب الحكام 18 ركلة جزاء في البطولة حتى الآن، تم تسجيل 10 منها وأُهدر 8.

وحصل الثنائي مالي وتونس على أكبر عدد من ضربات الجزاء بثلاث ضربات.

ونجح إبراهيما كونيه لاعب مالي في تسجيلها جميعا، وفي المقابل أهدر لاعبو تونس الـ3 ضربات عن طريق وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

وأصبح منتخب تونس أكثر منتخب يهدر ضربات جزاء في أمم إفريقيا منذ 2010 بـ4 ركلات ترجيح.

وكان منتخب موريتانيا صاحب أضعف دفاع في البطولة بعد أن أستقبل 7 أهداف دون أن يسجل أي هدف.

وتقاسم الثنائي الكاميرون وكوت ديفوار الهجوم الأقوى في دور المجموعات برصيد 7 أهداف.

وفشل منتخبان في التسجيل خلال ثلاث مباريات وهما غينيا بيساو وموريتانيا.

وكان منتخب السنغال صاحب أقوى دفاع في دور المجموعات حيث لم يستقبل أي هدف.

ولم يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات إلا منتخب نيجيريا بثلاث انتصارات على مصر والسودان وغينيا بيساو.

وسجل أشرف حكيمي لاعب المغرب الضربة الحرة الوحيدة في دور المجموعات في شباك الجابون.

وتأهل منتخبا جزر القمر وجامبيا إلى الدور ثمن النهائي في المشاركة الأولى لهما في البطولة.

وتواصلت عقدة حامل اللقب، حيث لم ينجح أي منتخب فائز بالبطولة من عبور الدور الأول منذ 2010 إلا الكاميرون في 2019.

-المنتخبات التي تم تخسر في دور المجموعات

الكاميرون - السنغال - المغرب - الجابون - نيجيريا - كوت ديفوار - مالي - جامبيا

-منتخبات لم تفز في دور المجموعات

إثيوبيا - غانا - السودان - غينيا بيساو - سيراليون - الجزائر - موريتانيا

-أكثر المنتخبات خروجا بشباك نظيفة

مصر - المغرب - السنغال - غينيا الإستوائية - مالي - غينيا

-أكثر اللاعبين صناعة للأهداف

موسى بارو - جامبيا - 2

توماس بارتي - غانا - 2

كولينز فاي - الكاميرون - 2

-أكثر اللاعبين صناعة للفرص المؤكدة

وهبي الخزري - تونس - 2

سيرج أورييه - كوت ديفوار - 2

سفيان بوفال - المغرب - 2

رياض محرز - الجزائر - 2

جاري روريجز - كاب فيردي - 2

كيليتشي ناواكالي - نيجيريا - 2

جاميرو مونتيرو - كاب فيردي - 2

-أكثر اللاعبين إهدارا للفرص المؤكدة

تايوو أيونيي - نيجيريا - 3

ساديو ماني - السنغال - 2

فرانك كيسي - كوت ديفوار - 2

رومان سايس - المغرب - 2

جوليو تافاريس - كاب فيردي - 2

جيتانيه كابيدي - إثيوبيا - 2

حسن باندي - بوركينا فاسو - 2

إسلام سليماني - الجزائر - 2

إسماعيل وادي - إثيوبيا - 2

أجويبو كامارا - غينيا - 2

فريدريك ميندي - غينيا بيساو - 2

-أكثر اللاعبين قياما بالمراوغات الناجحة

موسيس سايمون - نيجيريا - 15

غيسلان كونان - كوت ديفوار - 12

نوهو تولو - الكاميرون - 7

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 7

جيلور كانجا - الجابون - 7