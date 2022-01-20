حسمت مالي صدارة المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا 2021 بالفوز على موريتانيا بهدفين دون رد.

سجل هدفا مالي: ماسايدو هايدارا وإبراهيما كونيه.

57% ممن يحملون اسم تراوري في العالم يتواجدون في مالي، وفي النسخة الحالية تمتلك مالي 5 لاعبين باسم تراوري.

لكن 75% من أهداف النسور جاءت عن طريق إبراهيما كونيه وجميعها من ركلات جزاء، حتى الهدف الوحيد الذي سُجل من لعب مفتوح جاء عن طريق ماسايدو هايدارا.

للمرة الثانية على التوالي يتأهل منتخب مالي إلى دور الـ 16.

فيما ودع منتخب موريتانيا من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي ويظل من المنتخبات العشر التي لم تعرف طعم الفوز في البطولة عبر تاريخها.

وتصدر منتخب مالي الترتيب برصيد 7 نقاط، ويليها جامبيا برصيد 7 نقاط ولكن بفارق الأهداف.

وتلتقي مالي في ثمن النهائي مع غينيا الإستوائية.

⏰نهاية المباراة.. مالي تتأهل في صدارة المجموعة بثنائية نظيفة على موريتانيا -مالي تأهلت لتواجه غينيا الاستوائية في دور الـ 16 -أليو ديانج كتب المشاركة الأولى له مع النسور في أمم إفريقيا بعدما شارك كبديل في الدقيقة 82 🇲🇱مالي 1 × 🇲🇷موريتانيا 0 pic.twitter.com/KQRRvqXM89 — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2022

التشكيل

بدأ منتخب موريتانيا بثلاثي هجومي بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية رغم الوداع المبكر.

فيما تواجد أليو ديانج على مقاعد بدلا منتخب مالي، وبدأ الثنائي أداما تراوري في وسط النسور.

وصف المباراة

لم يحتج نسور مالي سوى دقيقتين من أجل تسجيل هدف التقدم.

كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح مالي لمسها موسى دومبيا لتصل إلى هايدرا يسار منطقة الجزاء سددها قوية بالقدم اليسرى داخل الشباك.

رد موريتانيا جاء في الدقيقة العاشرة برأسية من عمر كمارا لكن بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 18 أهدر إبراهيما كونيه انفراد تام أمام حارس المرابطين الذي تصدى لكرته ببراعة.

شوط أول انتهى بتقدم مالي.









































ومثلما بدأ الشوط الأول، بدأ الشوط الثاني بقوة من مالي، ركلة جزاء للنسور انبرى لها إبراهيما كونيه وسددها على يسار الحارس في الدقيقة 52.

هدف هو الثالث لكونيه في البطولة كثاني هدافي البطولة بعد فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون صاحب الـ 5 أهداف.

الجدير بالذكر أن أهداف كونيه الثلاثة جاءت من ركلات جزاء أمام تونس وجامبيا وأخيرا موريتانيا.

إبراهيم كونيه في أمم إفريقيا 🇲🇱 3 ضربات جزاء لمالي 🏟️ 3 أهداف ⚽️ 8 مباريات بقميص المنتخب المالي 🇲🇱 8 أهداف ⚽️ 1 صناعة أهداف 🅰️ المهاجم صاحب الـ 22 عاما يتألق بقميص النسور ويقودهم لدور الـ 16 🔝#TeamMali pic.twitter.com/lH97kbYRgy — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2022

في الدقيقة 73 كاد محمد كمارا أن يسجل لمنتخب مالي الهدف الثالث من انفراد لكن كرته مرت أعلى من العارضة.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء أطلق موسى دومبيا لاعب وسط مالي تسديدة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها بوبكر ديوب بثبات.

وفي الدقيقة 82 سدد أداما تراوري كرة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن.

ولأول مرة في النسخة الحالية حظى أليو ديانج بالمشاركة لأول مرة في البطولة كبديل في الدقيقة 82 بدلا من أمادو هايدارا.

وقبل دقيقتين من نهاية اللقاء سدد أليو ديانج تصويبة مرت بعيدة عن مرمى موريتانيا، لتحافظ نسور مالي على الصدارة والتأهل على قمة المجموعة.