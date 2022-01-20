عقارب سامة

لم يستطع منتخب تونس مرة أخرى الوصول لشباك منافسه في كأس أمم إفريقيا 2021 بل وأهدر ركلة جزاء لثالث مباراة على التوالي وخسر في الوقت القاتل.

وهُزم منتخب تونس أمام جامبيا بهدف دون رد اليوم الخميس في ثالث جولات أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب ليمبي.

سجل هدف المباراة القاتل أبلي جالو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأهدر سيف الدين الجزيري مهاجم تونس ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة طرد فاروق بن مصطفى حارس تونس البديل بين شوطيها بشكل مباشر بعد اعتراضه على الحكم.

هذا بالإضافة لطرد محمد دراجير لاعب تونس عقب حصوله على إنذارين.

بتلك النتائج تصدر منتخب مالي المجموعة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن جامبيا.

فيما احتل منتخب تونس المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا موريتانيا بدون أي نقطة.

ونجح منتخب جامبيا في مشاركته الأولى في التأهل لدور الـ16 ليكتب تاريخا رائعا لنفسه.

بتلك النتائج سيواجه منتخب تونس منافسه نيجيريا في دور الـ16، أما جامبيا فستواجه غينيا.

واعتمد منتخب تونس على الجزيري في الهجوم، فيما لجأ منتخب جامبيا على مودو بارو.

3 تبديلات في تشكيل نسور قرطاج عن اللقاء السابق⚽🔴 حمزة المثلوثي والجزيري وإلياس سخيري أساسيون أمام جامبيا. و7 لاعبين فقط متاحين على مقاعد البدلاء بسبب الإصابات في صفوف الفريق بفيروس كورونا😷#AFCON2021 #TeamTunisia pic.twitter.com/YLxjALCeAM — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2022

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وظلت هكذا وغابت عنها الفرص الخطيرة بعد ضمان المنتخبين التأهل لدور الـ16.

ولم تكن هناك أي فرص خطيرة سوى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع عندما تم عرقلة الجزيري ليحصل على ركلة جزاء.

ولكن حارس جامبيا تألق وحرم الجزيري من تسجيل هدف أول لنسور قرطاج.

وأصبحت تلك ركلة الجزاء هي الثالثة على التوالي لتونس التي يهدرها في ثالث مباراة له بالبطولة بعد إهدار وهبي الخزري ويوسف لمساكني.

وبين شوطي المباراة طُرد فاروق بن مصطفى حارس تونس البديل لاعتراضه على الحكم.

ومثل الشوط الأول جاء نظيره الثاني هادئا للغاية.

وفي الدقيقة 74 أطلق إيبو توراي تسديدة قوية من ركلة حرة ارتدت من القائم الأيمن.

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل حصل محمد دراجير على إنذار ثان ليُطرد من اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبعد دقيقتين فقط أطلق أبلي جالو تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن هدف قاتل لجامبيا وانتصار مثير لمنتخب بلاده.