جنون كأس الملك.. ريال مدريد يقصي إلتشي في اللحظات الأخيرة

في مباراة مثيرة في لحظاتها الأخيرة، تغلب ريال مدريد على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

سجل جونزالو فيردو هدف إلتشي في الدقيقة 103، بينما سجل إيسكو وإدين هازارد هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 108 و116 على الترتيب.

خمول

لم يشهد الشوط الأول الكثير من المحاولات بصورة عامة، أخطرها أتت في الدقيقة العاشرة بتسديدة من جوسان لاعب إلتشي ولكن أبعدها دفاع الميرينجي.

وأجرى إلتشي تبديله الأول في الدقيقة 66 بنزول تيتي مورينتي على حساب جوسان.

على الناحية الأخرى بدأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد محاولاته لتنشيط الأجواء، بنزول كاسيميرو ولوكا مودريتش بدلا من إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 72.

دفعة الطاقة

بعد 5 دقائق من نزوله، سدد كاسيميرو كرة على حدود المنطقة تصدى لها الحارس أكسيل فيرنر.

بينما واصل أنشيلوتي تبديلاته في الدقيقة 79 بنزول إيسكو بدلا من لوكا يوفيتش، الأمر الذي رد عليه فرانشيسكو رودريجيز مدرب إلتشي بنزول بيري ميا بدلا من لوكاس بيريز.

التبديل الأخير في الوقت الأصلي أتى في الدقيقة 89 بنزول جونزالو فيردو بدلا من جون دونالد، لتنتهي الدقائق التسعين بالتعادل السلبي.

إثارة متأخرة

مع بداية الوقت الإضافي دفع أنشيلوتي بالثنائي إدين هازارد وداني سبايوس بدلا من رودريجو وتوني كروس، فيما أجرى إلتشي تبديله الرابع في الدقيقة 95 بنزول خوسيه لويس فريازا بدلا من جيدو كاريو.

ومن ركلة حرة في الدقيقة 96، أطلق جيرارد جومباو تسديدة تصدى لها حارس ريال مدريد الثاني أندري لونين.

وفي الدقيقة 102 تلقى مارسيلو ظهير ريال مدريد البطاقة الحمراء لعرقلته الرجل الأخير، وفي الدقيقة 103 من متابعة للركلة الحرة سجل جونزالو فيردو هدف إلتشي بعد اصطدام الكرة بسيبايوس في طريقها إلى الشباك.

انقلاب مدريد

تقدم إلتشي لم يصمد طويلا، وعوض سيبايوس هذا الخطأ في الدقيقة 108 حين سدد الكرة فاصطدمت بإيسكو وسكنت الشباك لتعلن التعادل.

وأخيرا في الدقيقة 116 من عمل فردي، سجل إدين هازارد هدف الفوز عقب مراوغته للحارس، ويسدل أنشيلوتي الستار بنزول فيرلاند ميندي بدلا من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 118.

ولكن في اللحظات الأخيرة سجل إلتشي هدف التعادل في الدقيقة 120، إلا ان الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة.

بذلك يتأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية رفقة مايوركا وريال بيتيس وريال سوسييداد وقادش ورايو فايكانو وفالنسيا، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو.