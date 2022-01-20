"مهارة تشبه مصطفى فتحي وشيكابالا".. الترسانة يعلن عبر في الجول انتقال غزال لـ الاتحاد

الخميس، 20 يناير 2022 - 22:27

كتب : رضا السنباطي

محمد غزال - الاتحاد السكندري

أعلن طارق السيد المدير الفني لـ نادي الترسانة انضمام محمد غزال لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

وقال طارق السيد لـ FilGoal.com: "اللاعب شارك مع الفريق الأول وشارك في أول لقاء في الدوري ثم تعرض للإصابة وعاد مرة أخرى وانتظم في تدريبات الفريق الأول وانضم لمنتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر".

وأضاف "اللاعب يتمتع بمهارة تشبه مصطفى فتحي وشيكابالا".

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وأتم "أتوقع له مستقبل كبير".

وكشف أيضا طارق السيد سوق انتقالات الترسانة قائلا: "نستعد جيدا للدور الثاني وتعاقدنا مع محمد الفيل وكريم خميس ومحمد صبري ومصطفى ضاحي وإسلام أحمد حارس المرمى".

وأتم عن الراحلون قائلا: "رحل من الفريق أحمد العش إلى الأولمبي ووليد فوزي إعارة للإنتاج الحربي ورحل بطوط والصاوي وأحمد توتي وإسلام مسعود".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري من 8 مباريات.

كما يحتل زعيم الثغر المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة الأولى من كأس الرابطة عقب مرور 3 جولات.

وضم الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية كل من الأردني عبد الله نصيب ومحمود شبانة.

ويحتل الترسانة المركز الثامن في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية بفارق 10 نقاط عن الداخلية المتصدر.

محمد غزال الترسانة الاتحاد السكندري
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