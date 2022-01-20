تشكيل برشلونة - في غياب الطريد ديمبيلي.. توريس يقود هجوم الكتلان للمرة الثانية

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيش – رونالد أروخو – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – عبد الصمد الزلزولي – فيران جوتجلا

وتعد هذه مشاركة توريس الثانية مع الفريق منذ انضمامه في يناير، وذلك بعد ظهوره في نصف نهائي كأس السوبر ضد ريال مدريد.

ويغيب عن برشلونة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي المستبعد لحين انتهاء أزمة تجديد عقده.