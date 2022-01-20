فينجادا: فوجئت بإيجابية مسحة كورونا رغم أني بحالة جيدة

تحدث نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن إصابته بفيروس كورونا، مطمئنا الجماهير بشان وضعه الحالي.

وقال فينجادا في تصريحاته لموقع FilGoal.com: "تلقيت اللقاح قبل الإصابة. أنا بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض نهائيا".

وأضاف "فوجئت في اتحاد الكرة بعد إجراء المسحة بإيجابية عينتي، ولكني بصحة جيدة ولا أعرف كيف خرجت مسحتي إيجابية".

وأوضح "أتواجد في غرفتي منعزلا حتى يتم شفائي".

وتابع فينجادا "كارلوس كيروش (مدرب المنتخب) كان أول من اتصل بي بعد عائلتي للاطمئنان على حالتي".

أما عن بطولة كأس أمم إفريقيا قال البرتغالي: "كرة القدم لعبة المتغيرات ولا تعترف بالأسماء والتواريخ الماضية، بل تعترف بمن يتعب ويجتهد خلال 90 دقيقة على أرضية الملعب".

واختتم "متفائل باستمرار منتخب مصر ووصوله لأبعد نقطة خاصة وأن المفاجآت قوية للغاية في البطولة".

ويلعب منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في دور الـ16، بعد أن حسم الأخير صدارة المجموعة الخامسة بالفوز على الجزائر 3-1.

يذكر أن منتخب مصر احتل وصافة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من انتصارين على غينيا بيساو والسودان بعد خسارته الأولى أمام نيجيريا.