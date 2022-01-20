فينجادا: فوجئت بإيجابية مسحة كورونا رغم أني بحالة جيدة

الخميس، 20 يناير 2022 - 21:31

كتب : بسام أبو بكر

نيلو فينجادا

تحدث نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن إصابته بفيروس كورونا، مطمئنا الجماهير بشان وضعه الحالي.

وقال فينجادا في تصريحاته لموقع FilGoal.com: "تلقيت اللقاح قبل الإصابة. أنا بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض نهائيا".

وأضاف "فوجئت في اتحاد الكرة بعد إجراء المسحة بإيجابية عينتي، ولكني بصحة جيدة ولا أعرف كيف خرجت مسحتي إيجابية".

أخبار متعلقة
كورونا في إنبي - إصابة مدير الكرة و3 لاعبين.. وشكوك بشان اثنين "ثقيلة".. ماذا قالت صحف الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا من الدور الأول ديجا ڤو بلماضي بعد الإقصاء: لم نستحق الخسارة.. ولم تكن مسألة رغبة بل قدرة

وأوضح "أتواجد في غرفتي منعزلا حتى يتم شفائي".

وتابع فينجادا "كارلوس كيروش (مدرب المنتخب) كان أول من اتصل بي بعد عائلتي للاطمئنان على حالتي".

أما عن بطولة كأس أمم إفريقيا قال البرتغالي: "كرة القدم لعبة المتغيرات ولا تعترف بالأسماء والتواريخ الماضية، بل تعترف بمن يتعب ويجتهد خلال 90 دقيقة على أرضية الملعب".

واختتم "متفائل باستمرار منتخب مصر ووصوله لأبعد نقطة خاصة وأن المفاجآت قوية للغاية في البطولة".

ويلعب منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في دور الـ16، بعد أن حسم الأخير صدارة المجموعة الخامسة بالفوز على الجزائر 3-1.

يذكر أن منتخب مصر احتل وصافة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من انتصارين على غينيا بيساو والسودان بعد خسارته الأولى أمام نيجيريا.

منتخب مصر كأس امم إفريقيا كارلوس كيروش فينجادا
نرشح لكم
75% كونيه عقارب سامة أمم إفريقيا - موعد مباريات دور الـ16 وطريق مصر إلى النهائي.. القنوات الناقلة والملاعب أبو بكر في الصدارة وملاحقة عربية.. جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021
أخر الأخبار
75% كونيه 45 ثاتيه | كأس الأمم الإفريقية 2021
عقارب سامة دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - موعد مباريات دور الـ16 وطريق مصر إلى النهائي.. القنوات الناقلة والملاعب 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أبو بكر في الصدارة وملاحقة عربية.. جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثالثة 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
جنون كأس الملك.. ريال مدريد يقصي إلتشي في اللحظات الأخيرة 25 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي – الهلال السوداني يضم مدافع برشلونة بي السابق 25 دقيقة | إفريقيا
"مهارة تشبه مصطفى فتحي وشيكابالا".. الترسانة يعلن عبر في الجول انتقال غزال لـ الاتحاد 37 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا