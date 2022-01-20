محمود عزت إلى المقاولون العرب لـ 6 أشهر

أعلن المقاولون العرب ضم محمود عزت مدافع سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب لـ FilGoal.com: "محمود عزت مدافع مميز وسيكون إضافة للفريق".

وتابع: "نجحنا في إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب والحصول على البطاقة الدولية بالاتفاق مع نادي سموحة".

المدافع البالغ 29 عاما انضم من المقاولون العرب إلى سموحة في صيف 2015.

ومنذ ذلك الحين خاض عزت 82 مباراة في جميع المسابقات رفقة الفريق السكندري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.

وبقميص ذئاب الجبل استطاع أن يسجل 4 أهداف في 55 مباراة.

وخاض عزت 5 مباريات الموسم الجاري بعدد دقائق 359 دقيقة.

ويحتل سموحة المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من 8 مباريات.