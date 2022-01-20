تشكيل كأس الرابطة - أرسنال بالقوة الضاربة.. وجوتا يقود هجوم ليفربول

أعلن مايكل أرتيتا ويورجن كلوب تشكيل أرسنال وليفربول لمواجهة إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وانتهت مباراة الذهاب في آنفيلد بالتعادل دون أهداف.

ويغيب عن تشكيل أرسنال جرانيت شاكا بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، وأوباميانج بعد عودته من أمم إفريقيا، بينما اكتفى توماس بارتي بالتواجد على مقاعد البدلاء ، بجانب نيكولاس بيبي المتواجد مع كوت ديفوار في أمم إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، يفتقد ليفربول لخدمات محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بسبب المشاركة في أمم إفريقيا وتياجو ألكانتارا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط: جابريل مارتينيلي - سميث رو - سامبي لوكونجا - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: جوردون - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو