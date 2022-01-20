تشكيل كأس الرابطة - أرسنال بالقوة الضاربة.. وجوتا يقود هجوم ليفربول

الخميس، 20 يناير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - ليفربول × أرسنال

أعلن مايكل أرتيتا ويورجن كلوب تشكيل أرسنال وليفربول لمواجهة إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وانتهت مباراة الذهاب في آنفيلد بالتعادل دون أهداف.

ويغيب عن تشكيل أرسنال جرانيت شاكا بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، وأوباميانج بعد عودته من أمم إفريقيا، بينما اكتفى توماس بارتي بالتواجد على مقاعد البدلاء ، بجانب نيكولاس بيبي المتواجد مع كوت ديفوار في أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
إيبان سالفادور رجل مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون "ثقيلة".. ماذا قالت صحف الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا من الدور الأول أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16 فرانك كيسي رجل مباراة كوت ديفوار والجزائر

وعلى الجانب الآخر، يفتقد ليفربول لخدمات محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بسبب المشاركة في أمم إفريقيا وتياجو ألكانتارا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط: جابريل مارتينيلي - سميث رو - سامبي لوكونجا - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: جوردون - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

ليفربول أرسنال كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة – أرسنال (0) - (0) ليفربول.. هدف غير محتسب لماتيب بيلد: مينو رايولا في الرعاية المركزة ووضعه الصحي خطير بمشاركة كهربا كبديل.. خسارة مدوية لـ هاتاي سبور فيفا يعلن 5 مبادئ قانونية جديدة لتنظيم الإعارات حول العالم
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - في غياب الطريد ديمبيلي.. توريس يقود هجوم الكتلان للمرة الثانية 6 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس الرابطة – أرسنال (0) - (0) ليفربول.. هدف غير محتسب لماتيب 18 دقيقة | أوروبا
فينجادا: فوجئت بإيجابية مسحة كورونا رغم أني بحالة جيدة 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محمود عزت إلى المقاولون العرب لـ 6 أشهر 37 دقيقة | ميركاتو
كورونا في إنبي - إصابة مدير الكرة و3 لاعبين.. وشكوك بشان اثنين 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كأس الرابطة - أرسنال بالقوة الضاربة.. وجوتا يقود هجوم ليفربول 58 دقيقة | أوروبا
استراحة أمم إفريقيا – جامبيا (0) (0) تونس.. مالي (1) (0) موريتانيا.. الجزيري يهدر ركلة جزاء ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إيبان سالفادور رجل مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا.. والخصوم المتوقعة