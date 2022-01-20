تشكيل أمم إفريقيا - ديانج على دكة مالي والثنائي أداما تراوري أساسي.. وثلاثي هجومي لـ موريتانيا

الخميس، 20 يناير 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

جامبيا - مالي

يجلس أليو ديانج على مقاعد بدلا منتخب مالي، فيما يتواجد الثنائي أداما تراوري في وسط النسور في كأس أمم إفريقيا أمام موريتانيا.

بينما يبدأ منتخب موريتانيا بثلاثي هجومي بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية رغم الوداع المبكر.

وحسمت منتخبات مالي وجامبيا وتونس تأهلها قبل خوض الجولة الأخيرة، وتخوض المباريات لحسم موقف المجموعة السادسة النهائي.

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تشكيل مالي:

الحارس: إبراهيم مونكورو

الدفاع: ماساديو هايدارا - هماري تراوري - فالاي ساكو - بوباكار كوياتي

الوسط: أمادو هايدارا - ييفس بيسوما

أمامهما: موسى دومبيا – أداما تراوري – أداما تراوري

الهجوم: إبراهيم كوني

تشكيل موريتانيا:

الحارس: باباكر ديوب

الدفاع: هارونا أبو ديمبا - محمد دياليهي – علي عبيد – حسين عبد الرحمن

الوسط:جيوسوما فوفانا - محمد سويد - محسن بده

الهجوم: إدريسا ثيام - عمر كامارا - إبنو با

مالي موريتانيا كأس أمم إفريقيا
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